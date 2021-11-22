Обнародован объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном за 10 месяцев

В январе - октябре 2021 года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 892,1 миллиона долларов, или 7,9 процента от суммарного грузинского внешнеторгового оборота.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии, передает Day.Az .

Товарооборот между двумя странами вырос на 19,5 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (746,2 миллиона долларов). Таким образом, Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии.

Импорт Грузии из Азербайджана в январе - октябре 2021 года вырос на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 448,7 миллиона долларов. Таким образом, Азербайджан по импорту занял пятое место среди ведущих торговых партнеров Грузии.

Грузинский экспорт в Азербайджан вырос на 21,6 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (364,5 миллиона долларов) - до 443,3 миллиона долларов. Таким образом, Азербайджан занял третье место среди основных экспортных партнеров Грузии.

Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе - октябре 2021 года составил 11,3 миллиарда долларов, что на 23 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (9,1 миллиарда долларов).