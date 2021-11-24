Эксперт о влиянии падения курса турецкой лиры на экономику Азербайджана

Азербайджан является одним из основных внешнеторговых партнеров Турции, и удешевление турецкой лиры создает новые условия для азербайджанского рынка.

Об этом сказал Trend эксперт в сфере экономики Рашад Гасанов, передает Day.Az.

По его мнению, падение курса турецкой лиры способствует росту азербайджанского импорта из Турции.

"С точки зрения азербайджанских импортеров, поставки товаров из Турции в настоящее время являются выгодными. В нынешней ситуации товары, которые мы приобретаем в Турции, обходятся нам дешевле. Поэтому азербайджанский импорт из Турции будет расти", - сказал Гасанов.

При этом, по мнению эксперта, на фоне падения курса турецкой лиры может сократиться азербайджанский экспорт в Турцию.

"Конкурентоспособность азербайджанской продукции на турецком рынке будет снижаться. Себестоимость нашей продукции сформирована в условиях фиксированного обменного курса. То есть она будет предлагаться на турецком рынке по более высокой цене при сегодняшнем курсе нацвалюты Турции. Это также ограничит возможность конкуренции с некоторыми турецкими производителями. Учитывая, что в отличие от Азербайджана, большинство других внешнеторговых партнеров Турции применяют режим плавающего обменного курса, они могут быстрее адаптироваться к таким изменениям", - добавил эксперт.

Отметим, что за день турецкая лира подешевела на 20 процентов по отношению к доллару США. Таким образом, официальный курс составил 13,15TL/1USD.