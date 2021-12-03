https://news.day.az/economy/1411228.html Определен размер критерия нуждаемости в Азербайджане
Определен размер критерия нуждаемости в Азербайджане
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сегодня после обсуждений был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении законопроект "О размере критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике в 2022 году", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Критерий нуждаемости на следующий год определен в размере 200 манатов.
Напомним, что в текущем году критерий нуждаемости в Азербайджане составил 170 манатов.
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