Баку и Москва ускорят процесс ввоза и вывоза товаров

Перемещение товаров через азербайджано-российскую границу будет ускорено, сообщает Trend со ссылкой на Федеральную службу России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), передает Day.Az.

В сообщении ведомства отмечается, что на площадке склада временного хранения ООО "Южный таможенный терминал "ВИАДУК" состоялись переговоры между заместителем главы Россельхознадзора Антоном Кармазиным и заместителем руководителя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Рашадом Мафусовым.

В ходе переговоров были выработаны меры по ускорению прохождения грузов через российско-азербайджанскую границу (многосторонний автомобильный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр").

Компетентные органы двух стран договорились о необходимой среднесуточной норме прохождения автотранспортных средств через пункт пропуска с учетом его реконструкции. Стороны пришли к договоренности о едином подходе по оформлению Агентством пищевой безопасности Азербайджана фитосанитарных сертификатов и проведении проверки этих документов Федеральной таможенной службой России.

Азербайджанские коллеги выразили заинтересованность в ускорении проведения карантинного фитосанитарного контроля в отношении подкарантинных грузов на склад временного хранения ООО "ЮТТ Виадук", говорится в сообщении Россельхознадзора.

Российская сторона напомнила о возможности поставок плодоовощной продукции железнодорожным транспортом и отметила, что пропускная способность такого перемещения товаров значительно выше, чем при ввозе их автотранспортом.