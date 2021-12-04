В «умном селе» Зангилана объединят аграрную сферу с современным градостроением

В "умном селе", созданном на территории освобожденного от оккупации Зангиланского района, предусмотрено объединение компонентов аграрной сферы с элементами современного градостроения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

По его словам, переселение граждан в село начнется в скором времени.

Министр также сообщил, что на территории села Довлетъярлы Физулинского района заложен фундамент второго "умного села" и ведутся работы над реализацией этого проекта.

"Для устойчивого заселения на освобожденных территориях важно обеспечить создаваемые здесь хозяйства производственными технологиями, агротехническими, консультационными и информационными услугами, и министерство приняло необходимые меры в этом направлении", - добавил Керимов.