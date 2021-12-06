https://news.day.az/economy/1412169.html В промпарках в Карабахе будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий - Сахиб Алекперов
В промпарках в Карабахе будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий - Сахиб Алекперов
В промышленных парках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь промышленные сферы, опирающиеся на инновационные технологии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции "Возможности инновационного развития освобожденных территорий".
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