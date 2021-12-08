С запуском Зангезурского коридора Азербайджан станет транспортно-логистическим центром Евразии

Самым большим самообманом армянской стороны является непонимание сути документа от 10 ноября 2020 года. Она заключается в том, что обязательства Армении по восстановлению всех экономических и транспортных связей в регионе, включая коридоры, не являются обязательствами, взятыми на себя в результате каких-либо устных договоренностей или дипломатических переговоров. Они были приняты Арменией в результате военного поражения, взяты с Еревана при подписании акта капитуляции. Армения обязана выполнить 9-й пункт заявления, как она освободила без боя Кяльбаджар, Агдам и Лачин.

Об этом сказала в беседе с Day.Az политолог Шабнам Гасанова, комментируя заявления, прозвучавшие в выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с жителями поселка Гонагкенд Губинского района.

Напомним, что глава государства призвал Армению назвать точные сроки запуска Зангезурского коридора, пообещав, что тогда у армянской стороны не будет проблем. "Во время войны были те, кто хотел нас удержать, были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить. Я говорил, пусть назовут нам дату, когда покинут наши земли, и мы готовы остановиться в тот же миг. Сегодня я говорю то же самое. Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет. Поэтому считаю, что и руководство Армении, и общественность, население Армении должны понять это. Мы добились, добиваемся и добьемся желаемого. Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания. Потому что Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру волю, силу и единство нашего народа", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По словам политолога, открытие Зангезурского коридора является своеобразным сносом искусственных стен, построенных между тюркскими государствами. То есть коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, которая является неотъемлемой частью страны, а также с Турцией, и откроет новые возможности для всего тюркского мира.

В то же время, подчеркнула Шабнам Гасанова, коридор имеет фундаментальное значение для восстановления мира, безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе. Зангезурский коридор поможет активизировать и упростить экономические связи между странами региона. Именно этот фактор позволит Армении реализовать свой потенциал в транзитной экономике. Коридор привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места и поможет восстановлению промышленности. Учитывая тот факт, что трудности, связанные с пандемией COVID-19, вызвали стагнацию в экономике Армении, и тот факт, что все больше и больше армян покидают страну после поражения во Второй Карабахской войне, реализация коридора поможет улучшить текущую экономическую ситуацию в Армении.

"Азербайджан внес важный вклад в реализацию региональных проектов транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Северо-Запад. Зангезурский транспортный коридор также станет частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана, что позволит нашей стране укрепить свои позиции как транспортно-логистического центра Евразии. Победой в Отечественной войне Азербайджан подготовил почву для решения исторических задач. С запуском Зангезурского коридора направления сотрудничества между тюркскими государствами будут расширяться и диверсифицироваться, что является важным вопросом не только с политической точки зрения, но также с точки зрения истории и возврата к нашим исконным корням. Азербайджан уже произвел такие геополитические изменения в регионе, что многое, что когда-то казалось несбыточной мечтой, теперь стало реальностью.

На глобальном уровне этот коридор может принести большую пользу не только Азербайджану, Армении, Турции, России и Ирану, но и странам Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнула Гасанова.

Политолог привлекла внимание к одному интересному моменту. По ее словам, пункт 9 трехстороннего заявления включает фразу "беспрепятственное движение", что означает движение без контрольно-пропускного пункта, то есть - коридор. Рядом же с упоминанием Лачинского коридора нет никаких указаний на беспрепятственное движение. С другой стороны, отметила Гасанова, если Армения использует Лачинский коридор, Азербайджан также должен использовать коридор, проходящий через Армению, для сообщения с Нахчываном. Противодействие открытию транспортных коридоров по территории Армении наносит ущерб ей самой как государству. В Армении до сих пор не понимают, что открытие Зангезурского коридора будет служить, в первую очередь собственным интересам Армении.

"Позиция Азербайджана ясна, вопрос Зангезура очень важен для нашей страны. Мы хотели, чтобы и Россия, выполняющая роль модератора идущих в регионе процессов, еще раз высказала свою позицию и начала действовать. Мы добились этого в Сочи. В то же время, пункты, содержащиеся в Ашгабадском документе, принятом на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), и высказанные здесь мнения показывают, что существуют последовательные и разумные возможности для реализации Зангезурского коридора в более короткие сроки. Азербайджан прилагает к этому все усилия, чтобы открыть Зангезурский коридор. И победа в этом вопросе, не сомневаюсь, снова будет за нами", - сказала азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева