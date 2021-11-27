Зангезурскому коридору быть!

Прошедшая 26 ноября в Сочи трехсторонняя встреча запомнилась многими моментами. В том числе примечательным заявлением Президента России Владимира Путина после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана. Российский лидер заявил о достижении договоренностей о разблокировке транспортных коридоров. Подчеркнем - КОРИДОРОВ. "Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения".

Несерьезно было бы считать, что российский глава просто оговорился. Владимир Путин это не Никол Пашинян, который путает имена, должности и страны. Все помнят, как Никол назвал, выступая в парламенте, Путина президентом Франции. Было немало смеха, когда на предвыборном митинге он никак не мог вспомнить должность Сергея Лаврова, назвав того президентом, а затем премьер-министром России. А на заседании Высшего Евразийского экономического совета забыл отчество Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и обратился к нему "Касым-Жомарта Токаевич".

В отличие от Пашиняна, Президент России не привык веселить публику. И если он в течение переговоров несколько раз произнес слово КОРИДОР, значит, именно это слово он и хотел произнести. И каждому понятно, что речь идет о Зангезурском коридоре, создания которого так боится Ереван.

В Армении никак не хотят осознать, что для того, чтобы что-то получить бесплатно, нужно быть либо очень сильным, либо очень умным, иметь мощных заступников, или же быть таким паинькой, чтобы кто-то что-то захотел тебе подарить. Будем откровенны, у наших соседей нет ни силы, ни, пардон, ума, ни заступника, а ведут они себя очень плохо и на презенты могут не рассчитывать. При всем при этом они все еще продолжают надеяться заполучить что-то у Баку, не заплатив за "товар".

В Армении почему-то были уверены, что сразу после подписания трехстороннего заявления, поставившего точку в карабахском конфликте, на следующий же день Азербайджан начнет открывать армянам дороги, восстанавливать за свой счет разрушенные ими автомобильные и железнодорожные магистрали, чтобы им, армянам, было хорошо и удобно, и при этом ничего не потребует взамен. Азербайджан ведь вернул свои земли, и препятствий для выхода Армении из изоляции быть не должно, рассуждали в соседней стране. Ожидали этого там на полном серьезе, будто бы они добровольно освободили от своего присутствия азербайджанские земли, а не Азербайджан сам добился этого военной силой и ценой жизни своей солдат. В нашем случае открытие коммуникаций для армян - это невероятный жест доброй воли со стороны Баку. Азербайджан все эти годы прекрасно обходился и без дорог, ведущий на запад через Армению. Армения же задохнулась в изоляции, продемонстрировав свою полную несостоятельность как государства, способного построить хотя бы одну дорогу.

Кстати, недавно все смогли еще раз убедиться в полной профнепригодности "народа-созидателя", точнее его властей, на примере альтернативной дороги, призванной избавить армянских и иранских водителей от азербайджанской таможни. Помпезные заявления о строительстве альтернативной магистрали в объезд Герус-Гафан, оказались пустым звуком. С началом непогоды армянским СМИ пришлось признать, что никакой дороги нет, а то что есть, автомобильной трассой назвать очень сложно. То, что за два месяца построили потомки "великих царей", это раскисающая при каждом дожде узкая грунтовая тропа, с приближением зимы ставшая практически непроходимой. А ведь в спасительной ветке Хот-Вотонан всего то 10 километров.

Но вернемся к нашей теме. В Армении ожидают и даже требуют открытия всех имеющихся коммуникаций. Секретарь Совбеза Армен Григорян так и заявил недавно, что переговоры идут вокруг разблокирования уже имеющихся коммуникаций. "Также говорится о строительстве новых коммуникаций, а точнее речь идет о восстановлении имеющихся, но непригодных на данном этапе коммуникаций. Вся логика обсуждения базируется на использовании имеющихся инфраструктур", - заявил он, добавив, что "мы никогда не обсуждали, не обсуждаем и не намерены обсуждать вопроса о предоставлении коридора".

Той же логики придерживается премьер-министр Пашинян, который за прошедший год не устает успокаивать свою разволновавшуюся общественность заверениями о том, что никакого коридора не будет. Заявления же по этому поводу Президента Азербайджана Ильхама Алиева Никол считает странными. "Мы никогда официально или неофициально не обсуждали тему коридора", - уверяет Пашинян.

На самом деле Никол, конечно, знает что к чему, и делать такие заявления его вынуждает страх перед реваншистами и оппозиционными массами, сделавшими тему Зангезурского коридора одним из главных лозунгов против действующего премьера. Многие даже гадали, рискнет ли Пашинян возвращаться в Ереван, если в Сочи будут достигнуты более конкретные договоренности. На этот раз пронесло, с него не потребовали давать пугающих националистов обязательств в письменной форме, а о чем шла речь за закрытыми дверями - это уже другой вопрос. Однако многие обратили внимание на заявление Владимира Путина и посчитали его не случайным. И правильно делают, потому что Россия и Азербайджан в постконфликтных процессах действуют в одной связке. На сочинских переговорах это стало окончательно ясно. Потому соседи могут не сомневаться, что дорога в Нахчыван обязательно будет построена и действовать она будет именно в философии транспортного коридора.

"Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет", - заявлял ранее Президент Ильхам Алиев. Если Армения захочет, будет легче решить этот вопрос, если не захочет - Баку решит его силой. Говоря об этом, Президент Азербайджана вовсе не подразумевал военную агрессию против Армении, как показалось перепуганным армянам. Он просто предупредил, что не оставит Ереван в покое, пока тот не начнет вести себя как следует. Иногда эти предупреждения приходится подкреплять действиями армии, потому что соседи не понимают пока что другого языка и продолжают делать попытки переиграть ситуацию и осложнить Азербайджану задачу. Провокация на госгранице 16 ноября из этой же серии.

26 октября был заложен фундамент Зангезурского коридора - автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. В церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Турции. Агбенгд это поселок в Зангиланском районе, откуда возьмет начало коридор через Зангезур. Пока что речь идет об автомагистрали, но параллельно строится и железная дорога от Горадиза к границе с Арменией. Тут важно подчеркнуть, что речь не идет о каком-то новшестве. Все работы ведутся именно в той логике, в которой вопрос обсуждался в январе трехсторонней комиссией вице-премьеров. Как отмечал журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян, комиссия обсуждает возможность разблокировки всех коммуникаций, действовавших в советские времена". Железная дорога в Нахчыван действовала и в советское время, и сейчас Азербайджан как раз и занимается восстановлением магистрали советских времен, уничтоженной армянами после оккупации территорий Восточного Зангезура. Это 120 километров путей, включая 40 километров, проходивших по армянской территории. В Мегринском районе до сих пор стоит заброшенная станция, правда, без железнодорожного полотна, которое было разобрано и продано в Иран.

Так что разговоры о Зангезурском коридоре полностью укладываются в тематику идущих обсуждений. То, что Азербайджан получит путь в Нахчыван, зафиксировано 9-м пунктом трехстороннего заявления от 10 ноября. Там все черным по белому написано. Нет слова "коридор"? Ну и не надо. Что это меняет? Говоря о коридоре, Баку вовсе не предполагает размещать на территории Армении свои пограничные войска. Обеспечивать безопасность коридора будут российские пограничники, как это указано в трехстороннем заявлении. Полагаться на армянскую сторону нельзя. В этой стране власти ничего не контролируют - ни общество, ни армию, ни тем более банды националистов и террористов, поэтому данные тем же Пашиняном гарантии несерьезны. Армянские составы смогут без проблем проследовать через весь Азербайджан в Россию, но эти 40 километров через Зангезур, к сожалению, очень долго, если не всегда будут оставаться опасными для азербайджанцев. Невозможно доверять соседу, сотворившему столько зла и не раскаявшемуся в содеянном. Гарантии безопасности от армянской стороны значат то же, что их полное отсутствие.

Одним словом, Зангезурскому коридору быть. Хочет того Армения или нет, ей придется пойти на это, в противном случае она так и останется в изоляции. Повторим - Азербайджан от этого ничего не потеряет, потеряет только армянская сторона.

Лейла Таривердиева