Путин заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил о достижении договоренностей о разблокировании транспортных коридоров, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения", - сказал Путин после переговоров.

"Я думаю, здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени", - добавил он.