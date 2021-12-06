https://news.day.az/officialchronicle/1412452.html Президент Ильхам Алиев - Армении: Пусть предоставят нам дату открытия Зангезурского коридора, и в таком случае не будет никаких проблем
Президент Ильхам Алиев - Армении: Пусть предоставят нам дату открытия Зангезурского коридора, и в таком случае не будет никаких проблем
Пусть Армения предоставит нам дату открытия Зангезурского коридора, и в таком случае не будет никаких проблем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд.
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