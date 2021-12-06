Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями поселка Гонагкенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря совершили поездку в Губинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с жителями поселка Гонагкенд, вместе с ними возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в поселке Гонагкенд.

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