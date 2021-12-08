https://news.day.az/economy/1413233.html Google облегчит возможность совершать платежи
Google облегчит возможность совершать платежи
Наша главная цель - облегчить пользователям Google возможность совершать платежи независимо от местонахождения.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил глава стратегии операций Google Pay Джан Авундук во время выступления на 5-м Международном банковском форуме в Баку.
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