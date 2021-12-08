Google облегчит возможность совершать платежи

Наша главная цель - облегчить пользователям Google возможность совершать платежи независимо от местонахождения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил глава стратегии операций Google Pay Джан Авундук во время выступления на 5-м Международном банковском форуме в Баку.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.