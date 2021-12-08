https://news.day.az/economy/1413335.html В Азербайджане подготавливается Бюджетный кодекс
В Азербайджане подготавливается Бюджетный кодекс
В Азербайджане проводится работа по подготовке Бюджетного кодекса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения предлагаемых изменений в законы "О бюджетной системе" и "О государственном долге" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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