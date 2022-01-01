В Азербайджане повышается заработная плата работников ряда сфер

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 декабря 2021 года, повышена заработная плата работников ряда сфер.

Как передает Day.Az, зарплаты лиц, работающих в следующих сферах и учреждениях, с 1 января повышаются в среднем на 20 процентов:

- Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;

- Центр Гейдара Алиева;

- Научный Центр "Национальная Энциклопедия Азербайджана";

- Центр Ататюрка в Азербайджане;

- Государственные архивы и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

- Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

- Бакинский Международный центр мультикультурализма;

- Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;

- Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства;

- Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов;

- Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры;

- Государственный Фонд кино министерства культуры;

- Губинский мемориальный комплекс геноцида, действующий в подчинении министерства культуры;

- Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности;

- Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения;

- Территориальный Финансовый расчетный Центр министерства образования;

- Национальный кулинарный центр Государственного агентства по туризму;

- Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями;

- Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;

- Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.