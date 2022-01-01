В Азербайджане повышается заработная плата работников ряда сфер - с сегодняшнего дня
Согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 декабря 2021 года, повышена заработная плата работников ряда сфер.
Как передает Day.Az, зарплаты лиц, работающих в следующих сферах и учреждениях, с 1 января повышаются в среднем на 20 процентов:
- Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;
- Центр Гейдара Алиева;
- Научный Центр "Национальная Энциклопедия Азербайджана";
- Центр Ататюрка в Азербайджане;
- Государственные архивы и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;
- Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
- Бакинский Международный центр мультикультурализма;
- Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;
- Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства;
- Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов;
- Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры;
- Государственный Фонд кино министерства культуры;
- Губинский мемориальный комплекс геноцида, действующий в подчинении министерства культуры;
- Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности;
- Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения;
- Территориальный Финансовый расчетный Центр министерства образования;
- Национальный кулинарный центр Государственного агентства по туризму;
- Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями;
- Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;
- Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.
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