https://news.day.az/economy/1424824.html Приостановлен очередной рейс Алматы-Баку
Приостановлен очередной рейс Алматы-Баку
Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила еще один рейс по маршруту Алматы - Баку - Алматы, запланированный на девятое января, сказали Day.Az в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
"На сегодняшний день авиакомпания отменила очередной (второй на этой неделе) рейс. Об отмене рейсов на другие даты информация уточняется", - сказали в аэропорту.
Отметим, что самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в столице Азербайджана в 20:50 (GMT+4), а в 21:50 (GMT +4) вылететь в обратном направлении.
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