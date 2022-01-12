В Азербайджане началось льготное страхование фруктовых садов

Решением Кабинета министров Азербайджана в перечень продукции, которая охвачена аграрным страхованием с господдержкой, включены следующие фрукты - хурма, абрикосы, персики, вишня, черешня, алыча, слива, айва, яблоки, груши, клубника и гранат.

Как сообщили Trend в среду в Фонде аграрного страхования, половина страхового взноса по этой продукции оплачивается государством, передает Day.Az.

Согласно правилам агрострахования, посевы страхуются от таких рисков, как град, пожар, землетрясение, оползень, ураган, сель и наводнение (новое правило), ливень (новое), удар молнии, заморозки (новое), выпадение снега сверх нормы (новое), действия третьих лиц и др.

Тарифы аграрного страхования варьируют в зависимости от вида плодов и территории, на которой расположен участок посева, а также страхового пакета.

Страховые тарифы для базового пакета составляют в случае выращивания вишни 3,36-7,31%, алычи и сливы - 3,49-7,62%, яблок и груш - 3,26-7,06%, клубники - 2,76-6,14%, абрикосов - 2,19-4,48%, черешни - 3,56-7,81%, граната - 1,62-3,08%, персиков - 2,55-5,34%, хурмы - 2,14-4,36%.

Например, если для страхования 1 гектара яблоневого (или грушевого) сада ожидаемый урожай с 1 гектара составляет 80 центнеров, а рыночная цена за 1 центнер - 40 манатов, то общая стоимость ожидаемого урожая - страховая сумма составит 3 200 манатов. Страхование этой сферы по базовому пакету варьирует в пределах 104-226 манатов в зависимости от региона страны. Фермер оплатит половину этой суммы - 52-113 манатов, остальная часть оплачивается государством.

При полной потере урожая в результате страхового случая страховая выплата составляет 2 880 манатов.

Для страхования 1 гектара участка, где выращиваются персиковые (нектариновые) деревья: если ожидаемая урожайность с 1 гектара составляет 80 центнеров, а рыночная цена 1 центнера - 30 манатов, общая стоимость ожидаемого урожая - страховая сумма составит 2 400 манатов. Страхование этой сферы по базовому пакету варьирует в пределах 61-128 манатов в зависимости от региона страны. Фермер оплатит половину этой суммы - 31-64 манатов, остальная часть оплачивается государством.

При полной потере урожая в результате страхового случая страховая выплата составляет 2 160 манатов.

Для страхования 1 гектара участка, где выращиваются деревья хурмы: если ожидаемая урожайность с 1 гектара составляет 80 центнеров, а рыночная цена 1 центнера - 25 манатов, то общая стоимость ожидаемого урожая - страховая сумма составит 2 000 манатов. Страхование этой сферы по базовому пакету варьирует в пределах 43-87 манатов в зависимости от региона страны. Фермер оплатит половину этой суммы - 22-44 маната, остальная часть оплачивается государством.

При полной потере урожая в результате страхового случая страховая выплата составляет 1 800 манатов.

При оплате дополнительной страховой суммы плоды также могут быть застрахованы от потери качества в результате града, заморозков (новое правило), а также от повреждений, вызванных болезнями растений и вредителями сельхозкультур.

С условиями и тарифами страхования можно подробно ознакомиться на официальной интернет-странице Фонда аграрного страхования в разделе "Продукция растениеводства".