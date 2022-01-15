Мировой спрос на нефть резко вырастет

ОПЕК+ обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость на рынке нефти.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, передает Day.Az.

Он считает мудрым решение ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти в феврале.

"В период, полный неопределенности, ОПЕК+ обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость с помощью своей дорожной карты, принятой в июле 2021 года. Она предусматривает ежемесячное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки", - сказал Перрен.

Эксперт сообщил, что 4 января цена на нефть марки Brent достигла 80 долларов за баррель впервые с 25 ноября 2021 года - как раз перед появлением штамма коронавируса "омикрон".

"Страны ОПЕК+ быстро пришли к мнению о том, что штамм "омикрон" не будет иметь сильного и длительного влияния на нефтяные рынки и цены, и эта оценка оказалась совершенно верна. Согласно различным прогнозам, мировой спрос на нефть может вырасти от 3,3 миллиона баррелей до 4,15 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, что представляет интерес для производителей. По данным ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 миллиона баррелей в сутки, что будет немного выше допандемического уровня", - сказал Перрен.

Он высоко оценил эффективность стратегии ОПЕК+, отметив при этом, что в 2022 году потребуется некоторая осторожность.

"Пандемия COVID-19 остается угрозой для мировой экономики; глобальный рынок нефти сейчас находится в состоянии профицита (предложение превышает спрос), чего не было в 2021 году. И даже если переговоры будут очень сложными, нельзя полностью исключить сценарий соглашения между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе этой страны, которое откроет путь к гораздо более высокой добыче и экспорту нефти из Ирана. Как справедливо сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо, ОПЕК+ необходимо "оставаться в высшей степени гибкой и способной адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации". С апреля 2020 года ОПЕК+ доказала, что у нее есть такой потенциал", - сказал эксперт.