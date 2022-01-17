Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 января
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9413 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

  

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9413

1 австралийский доллар

AUD

1,2251

1 аргентинский песо

ARS

0,0164

1 белорусский рубль

BYN

0,6587

1 бразильский реал

BRL

0,3075

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1103

100 южнокорейских вон

KRW

0,1425

1 чешская крона

CZK

0,0792

100 чилийских песо

CLP

0,2074

1 китайский юань

CNY

0,2669

1 датская крона

DKK

0,2609

1 грузинский лари

GEL

0,5516

1 гонконгский доллар

HKD

0,2183

1 индийская рупия

INR

0,0229

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,3254

100 индонезийских рупий

IDR

0,0119

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1884

1 швейцарский франк

CHF

1,8593

1 израильский шекель

ILS

0,5471

1 канадский доллар

CAD

1,3556

1 кувейтский динар

KWD

5,6271

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4064

1 мексиканский песо

MXN

0,0837

1 молдавский лей

MDL

0,0943

1 египетский фунт

EGP

0,1081

1 норвежская крона

NOK

0,1939

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,4277

1 российский рубль

RUB

0,0223

1 сингапурский доллар

SGD

1,2606

1 саудовский риал

SAR

0,4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3934

1 турецкая лира

TRY

0,1255

1 тайваньский доллар

TWD

0,0617

1 таджикский сомони

TJS

0,1509

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0607

100 японских йен

JPY

1,4858

1 новозеландский доллар

NZD

1,1563