В Астаре началось строительство моста

С 25 января в Астаре начинаются работы по строительству автомобильного моста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель межправительственной ирано-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству Рустам Гасеми, находящийся с визитом в Баку.

По его словам, в центре внимания Ирана и Азербайджана находится вопрос развития двусторонних связей в железнодорожной сфере.

"Иранские строительные компании могут внести вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана. Между двумя странами будет достигнут большой прогресс в сфере создания торгово-промышленных зон", - сказал Гасеми.