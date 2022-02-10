https://news.day.az/economy/1434499.html Между Азербайджаном и Ираном откроются еще два пограничных перехода
Между Азербайджаном и Ираном откроются еще два пограничных перехода
Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Планируется, что один из пограничных переходов будет в Парсабаде, а другой - в Худаферине.
"Мы предоставим подробную информацию о продвижениях в этом направлении", - добавил посол.
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