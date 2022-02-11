В Азербайджане предложено субсидировать первый взнос по льготной ипотеке

В Азербайджане необходимо субсидировать первый взнос по льготной ипотеке в размере 10 процентов для отдельных категорий граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Депутат считает, что первый взнос по льготной ипотеке в размере 10 процентов можно отменить или субсидировать.

"Сумма льготных ипотечных кредитов составляет не более 100 тысяч манатов, и они выдаются сроком на 30 лет и по ставке четыре процента годовых. Минимальный первый взнос по этим кредитам составляет 10 процентов. Учитывая, что наши граждане, берущие льготную ипотеку, входят в категорию населения, нуждающуюся в особой поддержке, предлагаем субсидировать льготные ипотечные кредиты для некоторых из них.

Невысокие зарплаты журналистов и учителей средних школ являются для них самым большим препятствием для уплаты первого взноса по льготной ипотеке. Поэтому при оформлении льготного ипотечного кредита для этих граждан 10-процентный первоначальный взнос может быть субсидирован Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

В этом случае гражданин может получить кредит и приобрести квартиру без уплаты первого взноса. Применение такой льготы может способствовать тому, что наши граждане получат больше выгоды от льготных ипотечных кредитов, повысится доступность таких кредитов", - сказал Байрамов.

По словам депутата, связанные с этим предложения уже представлены на рассмотрение правительства.