Азербайджан совершает прорыв в возобновляемой энергетике

Автор: Trend News Agency

Азербайджан, который признан во всем мире надежным поставщиком нефти и газа, в последние годы реализует грандиозные проекты и в сфере альтернативной энергетики в соответствии с глобальными инициативами по переходу на "зеленую" энергию. Азербайджан начал этот год с больших прорывов в этой сфере. В стране уже заложены фундаменты двух крупных объектов по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Так, 13 января состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон", которая будет построена компанией ACWA Power из Саудовской Аравии. Установленная мощность этой электростанции составит 240 мегаватт, и она обеспечит электроснабжение 300 тысяч домов. В то же время будет сэкономлено 220 миллионов кубометров газа, и в течение года удастся сократить выбросы в атмосферу 400 тысяч тонн углекислого газа.

А 15 марта был заложен фундамент Гарадагской солнечной электростанции установленной мощностью 230 мегаватт, которая будет построена компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов. Гарадагская электростанция будет вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит сократить потребление газа на 110 миллионов кубометров и предотвратить вредные выбросы в объеме 200 тысяч тонн в окружающую среду.

Азербайджан, конечно же, на этом не останавливается и намерен реализовать ряд аналогичных проектов совместно с частным сектором до 2030 года, так как это позволяет сделать и высокий потенциал в сфере использования ВИЭ. Так, потенциал экономически целесообразных и технически пригодных возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет 27 тысяч мегаватт, в том числе три тысячи мегаватт - в области ветряной энергии, 23 тысячи мегаватт - солнечной энергии, 380 мегаватт - энергии биомассы и 520 мегаватт - энергии горных рек.

Суммарная установленная мощность производства электроэнергии в Азербайджане составляет 7542,2 мегаватта, а мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии, включая крупные гидроэлектростанции - 1304,5 мегаватта.

Еще одним немаловажным проектом в этой сфере является проект строительства солнечной электростанции в Джебраиле компанией bp, который находится на стадии исследования. В июне 2021 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции установленной мощностью 240 мегаватт в Зангиланском/Джебраильском районе. Сотрудничество в рамках договора охватывает такие области, как техническая и коммерческая оценка проекта солнечной электростанции, ее проектирование, предоставление финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения. Компания bp продолжает работу с министерством энергетики Азербайджана по оценке проекта солнечной электростанции в Зангиланском/Джебраильском районе и подготовке к началу строительства.

Реализация проекта будет способствовать созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана и вытекает из стратегического решения о развитии сферы ВИЭ, обязательств страны сократить выбросы углерода на 35 процентов к 2030 году, а также стратегии bp стать компанией с нулевыми выбросами к 2050 году.

Азербайджан также тесно сотрудничает с международными организациями для всестороннего развития альтернативной энергетики.

В этой связи следует отметить работу Международной финансовой корпорации (IFC) по созданию всеобъемлющей дорожной карты для развития сектора морской ветроэнергетики. Согласно анализу Программы помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка (ESMAP), в Азербайджане потенциал морской ветроэнергетики оценивается в 157 гигаватт. Это максимальный технический потенциал, который невозможно использовать полностью. Однако это значительный показатель по сравнению с суммарной установленной мощностью электростанций Азербайджана, составляющей около восьми гигаватт. Изучение и развитие морской ветроэнергетики также будет способствовать участию частного сектора во всей сфере энергетики, поможет усилить конкуренцию, укрепить инфраструктуру Азербайджана и диверсифицировать его экономику.

Также у Азербайджана имеется меморандум с bp по совместному изучению потенциала и условий для проектов в сфере возобновляемых источников энергии в городах и регионах страны. Меморандум предусматривает создание руководящего комитета и рабочей группы для реализации работ, разработку генплана по декарбонизации для соответствующих регионов и городов Азербайджана.

А для эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях Азербайджан сотрудничает с японской компанией TEPSCO. Стороны подписали соответствующее соглашение в целях выполнения задач в связи с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана, которые имеют значительный потенциал в сфере ВИЭ: мощность производства электроэнергии из энергии солнца и ветра здесь может составить около 9-10 тысяч мегаватт. Реализация потенциала освобожденных территорий создаст добавленную стоимость в альтернативной энергетике Азербайджана и еще больше укрепит позиции страны в этой сфере.

Известно, что Азербайджан на протяжении нескольких лет перекраивает энергетическую карту Европы и становится надежным поставщиком энергоресурсов. В то время как спрос на электроэнергию в мире растет, максимальное использование потенциала нашей страны, увеличение производственных мощностей являются одним из главных вопросов повестки дня. В частности, использование альтернативных источников энергии для поддержания экологического баланса и крупные инвестиции в эту сферу заслуживают высокой оценки. В условиях, когда мировой спрос на электроэнергию постоянно растет, энергетический потенциал Азербайджана выглядит еще более привлекательным, и наша страна умело его использует.