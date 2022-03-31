Сколько нефтяных танкеров отгружено с терминала Джейхан?

В морском терминале Джейхан турецкой провинции Адана отгружен 5 тысячный танкер с нефтью, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Сырая нефть, поступающая на терминал имени Гейдара Алиева, отправляется оттуда танкерами на мировой рынок.

Оператором турецкого участка БТД с июня 2006 года является государственная компания BOTAŞ International Ltd (BIL).

По данным BOTAŞ International Ltd и БТД, со 2 июня 2006 года танкеры доставили на мировой рынок до 3 млрд 813 млн баррелей сырой нефти.

В беседе с агентством "Анадолу" гендиректор BOTAŞ International Ltd Надим Экиз сообщил, что компания, как одна из выдающихся структур Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, горда тем, что отгрузила 5000-й танкер.

По его словам, благодаря трубопроводу БТД Турция стала одним из важных участников энергетического коридора Восток-Запад.

"Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана за последние десятилетия реализовала важные проекты в области энергетики. BOTAŞ International прилагает все усилия для достижения целей, обозначенных главой турецкого государства на 2023 год. Гигантские шаги, предпринятые Турцией в области энергетики, еще больше укрепляют решимость в достижении поставленных целей", - сказал Экиз.