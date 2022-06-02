Нынешний энергокризис продемонстрировал важность "ЮГК" в укреплении энергобезопасности Европы

Нынешний энергетический кризис продемонстрировал важность "Южного газового коридора" в укреплении энергетической безопасности и достижении целей Европы по декарбонизации, а также газового месторождения "Шах Дениз" как источника поставок природного газа в Европу.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

По ее мнению, дальнейшая разработка новых источников газа в Каспийском регионе будет в значительной степени способствовать безопасности поставок этого источника энергии в Европу и, следовательно, в Республику Сербия после строительства интерконнекторов, которое в настоящее время продолжается.

"Кроме того, "Южный газовый коридор" в будущем может транспортировать водород, что важно для энергетического перехода и дальнейших шагов к использованию полностью экологически чистых видов топлива. Когда мы завершим строительство интерконнектора с Болгарией, это позволит другим поставщикам войти на наш рынок и снизить зависимость от одного поставщика. Мы рассчитываем на активизацию сотрудничества и дискуссий с Азербайджаном по этому вопросу, поэтому важно, что в ходе визита делегации министерства среди прочего было подписано Соглашение о сотрудничестве в области энергетики и добычи полезных ископаемых, и у нас была встреча с министром энергетики Азербайджана", - отметила вице-премьер Сербии.

По словам Михайлович, Сербия ожидает, что за счет активизации новых месторождений с подтвержденными запасами природного газа в Каспийском регионе сможет получить дополнительные объемы природного газа для своих нужд, а интерконнекторы предоставят транзитный маршрут в другие страны региона.

"Это еще больше повысит энергетическую стабильность и безопасность всего региона", - добавила она.

Вице-премьер Сербии отметила, что подземные хранилища природного газа являются важным фактором стабильности и безопасности поставок природного газа.

"Сербия имеет одно подземное хранилище природного газа емкостью 450 миллионов кубометров. Планируется расширить его емкость до 700 миллионов кубометров. Кроме того, с Венгрией достигнута договоренность о том, что Сербия будет хранить 500 миллионов кубометров газа в хранилищах этой страны, что обеспечит стабильность поставок в предстоящую зиму. Один из наших планов - в следующем году начать строительство подземного хранилища природного газа "Итебей" вместимостью 1 миллиард кубометров. Строительство этого хранилища рядом с уже существующим обеспечит надежность снабжения внутреннего рынка и повысит энергетическую безопасность", - сказала Михайлович.

Она отметила, что энергетическая безопасность в настоящее время является самым важным вопросом в Европе, и все страны стремятся обеспечить безопасность поставок энергии и продуктов ее производства.

"Для Республики Сербия приоритетом является строительство новых мощностей по производству электроэнергии, а также строительство газовых интерконнекторов, посредством которых мы обеспечим надежность поставок этого энергопродукта. В прошлом году, приняв новую правовую базу, мы заложили основу для перехода к "зеленой" энергетике, ведется разработка стратегических документов, определяющих цели и динамику декарбонизации и достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Мы также подготовили новый инвестиционный план, который включает в себя проекты на сумму около 35 миллиардов евро, ориентированные на развитие сектора альтернативной энергетики, и особенно энергии ветра и Солнца, которые в настоящее время составляют лишь 3,5 процента энергобаланса", - отметила Михайлович.

Вице-премьер Сербии подчеркнула, что в нефтегазовом секторе приоритетом страны является диверсификация поставщиков, где наиболее важный проект - строительство газовой магистрали Сербия-Болгария, которая позволит снабжать рынок Сербии газом из СПГ-терминала в Греции, а также газом из Азербайджана через "Южный газовый коридор" и, возможно, из других источников, таких как Восточное Средиземноморье.

"Строительство газопровода Сербия-Болгария является приоритетным проектом именно потому, что этот газопровод позволит нам получать газ и от других поставщиков. Строительство этого трубопровода будет завершено в следующем году, и он будет введен в эксплуатацию одновременно с терминалом СПГ в Греции", - заключила она.