Сербия намерена получать до 40% газа из Азербайджана

Министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что республика намерена закупать до 40% газа в Азербайджане в 2023 году. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщается в пресс-релизе министерства.

По словам Михайлович, Россия ежегодно поставляет 2,2 млрд кубометров газа в Сербию, в то время как потребление газа балканской республикой составляет около 3 млрд кубометров в год. В следующем году Сербия намерена получать часть газа из Азербайджана.

"Разница будет обеспечиваться частично из хранилища газа в Венгрии, частично из хранилища газа "Банатский двор", и в следующем году у нас будет возможность получать около 40% газа по газопроводу Ниш - Димитровград. Мы ожидаем, что это будет в первую очередь газ из Азербайджана, и уже ведутся переговоры о резервировании мощностей на тот момент, когда будет завершено строительство того газопровода", - сказала министр.