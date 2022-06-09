В Азербайджане началась уборка зерновых

В Азербайджане начался сбор урожая зерновых. В этом году посев зерновых был осуществлен на 1 019 934 гектарах. 606 338 гектаров засеяны под пшеницу, 413 596 гектаров - под ячмень.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Азербайджана, в настоящее время в 38 районах Азербайджана ведется сбор урожая ячменя. Во второй декаде июня в этих районах начнется сбор урожая пшеницы.

По данным на 9 июня, в этом процессе задействованы 986 зерноуборочных комбайнов, в том числе 417 комбайнов местных подразделений ОАО "Агросервис" и 569 комбайнов физических и юридических лиц. Также ОАО "Агросервис" дополнительно направило комбайны из подразделений ОАО, расположенных в предгорных и горных районах, где в настоящее время уборка урожая не ведется.