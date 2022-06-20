В Азербайджане планируется финансирование допрасходов в связи с ростом цен на продукты питания

В госбюджете на этот год будут выделены средства на финансирование дополнительных расходов в связи с ростом цен на продукты питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, на финансирование дополнительных расходов (193,0 миллиона манатов) в связи с ростом цен на продукты питания планируется выделение 2072,5 миллиона манатов.