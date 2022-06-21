Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - мае 2022 года превысил 10,411 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 77,89 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы

Январь-май2022 года Январь-май 2022 года Страна Экспорт (тыс, $) Удельный вес (%) Страна Импорт (тыс, $) Удельный вес (%) Германия 271 697.57 1,76 Германия 225 478,16 4,39 Австрия 56 085,0 0,36 Австрия 27 778,33 0,54 Бельгия 325,26 0,00 Бельгия 30 207,03 0,59 Болгария 40 744,80 0,26 Болгария 18 137,28 0,35 Чехия 161 936,28 1,05 Чехия 18 926,01 0,37 Дания 34,16 0,0 Дания 6 171,62 0,12 Эстония 995,88 0,1 Эстония 3 019,28 0,06 Финляндия 234,56 0,0 Финляндия 10 501,48 0,2 Франция 1 324,45 0,01 Франция 85 137,38 1,66 Хорватия 78 130,53 0,51 Хорватия 9 501,85 0,19 Ирландия 50 081,03 0,32 Ирландия 10 103,18 0,2 Испания 270 910,47 1,76 Испания 28 840,28 0,56 Швеция 11 432,11 0,07 Швеция 20 225,68 0,39 Италия 7 575 014,87 49,14 Италия 120 048,39 2,34 Кипр 8 424,97 0,05 Кипр 944,99 0,02 Латвия 12 039,33 0,08 Латвия 6 989,99 0,14 Литва 4 298,55 0,03 Литва 7 988,82 0,16 Люксембург 8 680,84 0,06 Люксембург 2 015,75 0,04 Венгрия 501,52 0,0 Венгрия 16 564,35 0,32 Мальта 74,62 0,0 Мальта 47,3 0,0 Нидерланды 26 229,08 0,17 Нидерланды 34 260,29 0,67 Польша 2 467,47 0,02 Польша 41 085,43 0,8 Португалия 428 175,49 2,78 Португалия 5 394,64 0,11 Румыния 124 941,77 0,81 Румыния 33 117,15 0,64 Словакия 226,62 0,0 Словакия 19 063,68 0,37 Словения 216,85 0,0 Словения 7 622,62 0,15 Греция 478 468,98 3,1 Греция 8 302,28 0,16 Всего 9 613 693,07 62,36 Всего 797 473,22 15,53

В январе - мае 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос в 2,29 раза, или на 5,881 миллиарда долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно - экспортных операций Азербайджана вырос на 11,73 процента - до 77,89 процента.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - мае 2022 года в целом вырос на 73,87 процента, или 8,731 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 11,82 миллиарда до 20,552 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 15,416 миллиарда долларов, что на 7,989 миллиарда долларов (107,57 процента) превышает показатель января - мая 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,01 процента против 62,83 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 724,677 миллиона долларов, или 16,91 процента - с 4,392 миллиарда до 5,135 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24,99 процента против 37,17 процента годом ранее.