Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос - Цифры
Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - мае 2022 года превысил 10,411 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 77,89 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы
|
Январь-май2022 года
|
Январь-май 2022 года
|
Страна
|
Экспорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Страна
|
Импорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Германия
|
271 697.57
|
1,76
|
Германия
|
225 478,16
|
4,39
|
Австрия
|
56 085,0
|
0,36
|
Австрия
|
27 778,33
|
0,54
|
Бельгия
|
325,26
|
0,00
|
Бельгия
|
30 207,03
|
0,59
|
Болгария
|
40 744,80
|
0,26
|
Болгария
|
18 137,28
|
0,35
|
Чехия
|
161 936,28
|
1,05
|
Чехия
|
18 926,01
|
0,37
|
Дания
|
34,16
|
0,0
|
Дания
|
6 171,62
|
0,12
|
Эстония
|
995,88
|
0,1
|
Эстония
|
3 019,28
|
0,06
|
Финляндия
|
234,56
|
0,0
|
Финляндия
|
10 501,48
|
0,2
|
Франция
|
1 324,45
|
0,01
|
Франция
|
85 137,38
|
1,66
|
Хорватия
|
78 130,53
|
0,51
|
Хорватия
|
9 501,85
|
0,19
|
Ирландия
|
50 081,03
|
0,32
|
Ирландия
|
10 103,18
|
0,2
|
Испания
|
270 910,47
|
1,76
|
Испания
|
28 840,28
|
0,56
|
Швеция
|
11 432,11
|
0,07
|
Швеция
|
20 225,68
|
0,39
|
Италия
|
7 575 014,87
|
49,14
|
Италия
|
120 048,39
|
2,34
|
Кипр
|
8 424,97
|
0,05
|
Кипр
|
944,99
|
0,02
|
Латвия
|
12 039,33
|
0,08
|
Латвия
|
6 989,99
|
0,14
|
Литва
|
4 298,55
|
0,03
|
Литва
|
7 988,82
|
0,16
|
Люксембург
|
8 680,84
|
0,06
|
Люксембург
|
2 015,75
|
0,04
|
Венгрия
|
501,52
|
0,0
|
Венгрия
|
16 564,35
|
0,32
|
Мальта
|
74,62
|
0,0
|
Мальта
|
47,3
|
0,0
|
Нидерланды
|
26 229,08
|
0,17
|
Нидерланды
|
34 260,29
|
0,67
|
Польша
|
2 467,47
|
0,02
|
Польша
|
41 085,43
|
0,8
|
Португалия
|
428 175,49
|
2,78
|
Португалия
|
5 394,64
|
0,11
|
Румыния
|
124 941,77
|
0,81
|
Румыния
|
33 117,15
|
0,64
|
Словакия
|
226,62
|
0,0
|
Словакия
|
19 063,68
|
0,37
|
Словения
|
216,85
|
0,0
|
Словения
|
7 622,62
|
0,15
|
Греция
|
478 468,98
|
3,1
|
Греция
|
8 302,28
|
0,16
|
Всего
|
9 613 693,07
|
62,36
|
Всего
|
797 473,22
|
15,53
В январе - мае 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос в 2,29 раза, или на 5,881 миллиарда долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно - экспортных операций Азербайджана вырос на 11,73 процента - до 77,89 процента.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - мае 2022 года в целом вырос на 73,87 процента, или 8,731 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 11,82 миллиарда до 20,552 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 15,416 миллиарда долларов, что на 7,989 миллиарда долларов (107,57 процента) превышает показатель января - мая 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,01 процента против 62,83 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 724,677 миллиона долларов, или 16,91 процента - с 4,392 миллиарда до 5,135 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24,99 процента против 37,17 процента годом ранее.
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