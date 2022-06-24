В Азербайджане будет создан Фонд развития МСБ

В настоящее время мы находимся в процессе создания Фонда развития малого и среднего бизнеса (МСБ), который расширит доступ МСБ к финансовым ресурсам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Орхан Мамедов на бизнес-форуме "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире", состоявшемся в Баку в рамках 24-го ежегодного заседания банка.

По его словам, 99,6 процента действующих в Азербайджане предприятий являются субъектами МСБ.

"Учитывая это, поддержка инновационного развития МСБ является одним из ключевых элементов нашей стратегической повестки дня.

Естественно, что инновационная трансформация и диверсификация бизнеса требуют адекватного уровня финансирования, а традиционная финансовая система сталкивается с трудностями в преодолении существующих проблем. В связи с этим альтернативные источники финансирования, в том числе финтех-технологии, будут иметь важное значение в будущем для обеспечения устойчивых финансовых ресурсов. В настоящее время мы находимся в процессе создания Фонда развития малого и среднего бизнеса, который расширит доступ МСБ к финансовым ресурсам. Главной особенностью фонда станет его способность предлагать гранты и техническую помощь. Требования к минимальной стоимости проекта для инвестиций будут ниже, чем существующие на рынке", - сказал Мамедов.

По его словам, организационно-правовой формой Фонда развития МСБ станет ОАО, что позволит привлечь в него, помимо государственных средств, местные и иностранные инвестиции, а также средства частного сектора.

"За последние 25 лет проекты государственно-частного партнерства зарекомендовали себя как успешные механизмы развития государственной инфраструктуры и услуг, а также улучшения управления. В то же время в структуре агентства функционирует Центр развития государственно - предпринимательского партнерства. Центр проводит ряд мероприятий по усилению потенциала соответствующих государственных структур, заинтересованных сторон и определению потенциальных проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Также можно отметить создание кластеров МСБ в качестве эффективной организационно-правовой модели. Налоговый кодекс Азербайджана предусматривает ряд налоговых льгот для компаний и участников кластера МСБ. В настоящее время ведутся работы по доработке нормативно-правовой базы применения данной модели.

В целом формирование кластеров МСБ будет стимулировать более интенсивное и устойчивое экономическое развитие, расширение возможностей трудоустройства.

Хотелось бы также подчеркнуть, что эти бизнес-модели имеют широкую сферу применения в процессе восстановления Карабаха.

Цифровизация МСБ и повышение его роли в "зеленой" экономике также являются ключевыми элементами для экономической диверсификации и инноваций.

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на сектор МСБ, создав проблемы для его устойчивости. При этом пандемия продемонстрировала важность и необходимость цифровизации, так как компании должны были предложить новые инновационные решения, чтобы продолжить работу в трудные времена.

В рамках процесса цифровизации МСБ агентство фокусируется на трех ключевых областях: благоприятная среда, предоставление знаний и ресурсов. Что касается благоприятной среды для цифровизации, то мы предлагаем несколько механизмов поддержки для стимулирования инноваций и цифровизации МСБ в Азербайджане.

Это - финансирование исследований внутреннего рынка, грантовые проекты для образования, науки, исследований и инноваций, а также предоставление стартап-сертификатов, которые предусматривают налоговые льготы, позволяя новым предприятиям направлять ресурсы на инновационную деятельность", - сказал Мамедов.

По его словам, для улучшения доступа МСБ к знаниям, навыкам и инновациям в более чем 20 регионах Азербайджана существуют действующие центры развития, которые предоставляют консалтинговые и обучающие услуги по созданию инновационного бизнеса, а также выполняют для них функцию инкубатора.

"Мы также обеспечиваем участие МСБ в программах обмена опытом. Внедряя новые электронные услуги и платформы, наша цель заключается в том, чтобы более эффективно общаться с МСБ, улучшать качество обслуживания, расширять уровень цифровизации и ее охват. Таким образом, мы запустили платформу электронного обучения, которая предлагает электронные услуги наших центров развития. Платформа сделала развитие знаний и навыков более доступным для МСБ в период пандемии", - сказал Мамедов.