TRACECA, Узбекистан и Таджикистан планируют запустить пилотный проект по грузоперевозкам с применением eCMR

Постоянный секретариат межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA рассмотрел возможность тестирования решения по грузоперевозкам с применением электронной транспортной накладной (eCMR) на одном из пунктов пропуска, расположенных между Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сказали в среду Day.Az в пресс-службе TRACECA, эти страны выбраны на основании того факта, что они присоединились к дополнительному протоколу к конвенции о договоре международной транспортировки грузов с помощью eCMR.

"Цель этого пилотного проекта заключается в адаптации имеющихся ИТ-решений по электронной накладной к потребностям стран коридора, чтобы сделать их применимыми для государственных органов и перевозчиков путем подготовки соответствующего технического задания в рамках работы по реализации цифровой концепции коридора Европа-Кавказ-Азия", - сказали в пресс-службе.

Наряду с этим, на прошедшей 24 июня встрече рабочей группы ПС МПК TRACECA по тестированию цифровых решений с применением eCMR были обсуждены вопросы национальных требований по работе с транспортной накладной и вопросы таможенных органов Таджикистана и Узбекистана, процедуры обработки и рассмотрения документов при пересечении границ, по структуре предварительного декларирования, наличие информационных систем и возможные методы направления данных из системы еCMR.

Напомним, что первая встреча этой рабочей группы состоялась 31 мая в онлайн-формате.