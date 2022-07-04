Азербайджан и Болгария могут сыграть ведущую роль в увеличении грузоперевозок между Европой и Азией

Азербайджан и Болгария, имеющие выгодное географическое положение, могут сыграть ведущую роль в увеличении международных грузоперевозок между Европой и Азией.

Как передает Day.Az об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Транспорт является еще одним приоритетным направлением для сотрудничества двух стран после энергетики. Отношения между нашими странами в этой сфере имеют давнюю историю. Азербайджан и Болгария вошли в число стран - основателей транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) в 1998 году. В целях содействия развитию международных транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Юго-Запад Азербайджан принимает системные и интенсивные меры по развитию своей транспортной инфраструктуры и добился больших успехов в этой сфере. Бакинский международный морской торговый порт, построенный с использованием новейших инженерных разработок, отвечающих самым современным стандартам, вносит большой вклад в расширение транзитных возможностей в Каспийском регионе. В связи с этим ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и компания "Болгарская портовая инфраструктура" сотрудничают по увеличению грузоперевозок в обоих направлениях", - сказал посол.

Гусейнов напомнил, что в 2018 году был запущен еще один важный проект - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"О его важной роли в содействии связям между Европой и Азией упомянул и Европейский союз. БТК может упростить транспортировку грузов из Турции в Болгарию и другие страны Европы. Учитывая, что пять из 10 европейских транспортных коридоров проходят через Болгарию, сотрудничество с этой страной имеет особое значение. Последние глобальные и региональные тенденции еще больше повысили значение транспортной связности. Поэтому хотел бы обратить внимание на Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, который является частью международного транспортного коридора Восток-Запад. Этот маршрут пролегает от тихоокеанского побережья Китая в Европу через Каспийское море и Азербайджан. В сложившейся геополитической ситуации еще более возросло значение Среднего коридора, растут объемы грузоперевозок по этому маршруту. Ежедневные грузоперевозки между ЕС и Китаем в 2021 году достигли двух миллиардов долларов. В этой связи совместные усилия Азербайджана и Болгарии по продвижению части этих грузов через территории наших стран являются взаимовыгодными", - добавил Гусейнов.