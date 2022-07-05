ЦБ Азербайджана запустил цифровую платформу для получения услуг местных банков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в рамках нового инновационного продукта Bankmarket по оказанию финансовых услуг представил возможность получения бизнес-кредитов онлайн.

Об этом сказал Trend глава ИТ-департамента Центрального банка Азербайджана Анар Гулиев.

По его словам, это единая платформа, где представлены услуги и продукты различных банков нашей страны.

"В 2022 году мы внедрили в проект BankID возможность подать заявку на бизнес-кредит онлайн. В дальнейшем планируется расширить возможности в соответствии с возможностями банков-партнеров этой платформы, а также оптимизировать дизайн", - сказал Гулиев.

Посредством этой платформы можно заказать дебетовую карту, а также открыть личный или бизнес-счет для соответствующих целей в каком-либо из нижеперечисленных банков. Также с помощью этой платформы можно воспользоваться банковской гарантией.

Отметим, что на сегодня участниками проекта являются Международный банк Азербайджана, AccessBank, AFBBANK, ASB, AzerTurkBank, Bank Avrasiya, Bank Respublika, Express Bank, Gunay Bank, Kapital Bank, Mugan Bank, PASHA Bank, Premium Bank, RabiteBank, TuranBank, Unibank, VTB, ZiraatBank, Bank Of Baku, XalqBank.