Kapital Bank принял участие во втором Национальном фестивале "Яйлаг", который прошел 29-31 июля 2022 года в местности под названием Хан Яйлаг, расположенном в 22 километрах от города Гянджа, в поселке Гаджикенд. В фестивале, инициатором которого был Фонд истории и культуры "Джавад хан", а организаторами выступили Министерство культуры и ряд других государственных учреждений, участвовали около 300 гостей из 22 стран.

На фестивале был установлен специальный шатер Kapital Bank, где всем гостям предоставлялась подробная информация о продуктах и услугах банка, давались ответы на интересующие вопросы, принимались заявки на карту рассрочки Birbank, кредитную линию, кредит наличными и кредит для предпринимателей. На территории Хан Яйлаг был также размещен банкомат Kapital Bank.

В ходе фестиваля в рамках "Спортивных игр на яйлаге" были проведены различные соревнования, чтобы зрители смогли интересно провести свой досуг. Представители микро и малого бизнеса, а также мастера прикладного искусства смогли предложить участникам фестиваля свою продукцию. Различные изделия ручной работы, картины, сувениры, украшения, текстильные изделия, игрушки и т.д. были выставлены в "Ремесленном квартале", созданном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.