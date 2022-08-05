https://news.day.az/economy/1484887.html Микаил Джаббаров о льготах для предпринимателей-резидентов промзон в Азербайджане
Микаил Джаббаров о льготах для предпринимателей-резидентов промзон в Азербайджане
Предприниматели - резиденты промышленных зон в Азербайджане были освобождены от уплаты налогов и таможенных сборов на сумму 428,6 миллиона манатов.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
В публикации министра говорится, что для резидентов промышленных зон Азербайджана применяется ряд налоговых и таможенных льгот.
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