Доходы ГНФАР с АЧГ резко выросли

В январе-июле нынешнего года доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили 5 683 млн. долларов США, что в годовом сравнении больше на 95,7%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ГНФАР сообщили, что в январе-июле прошлого года указанный показатель был на уровне 2 903,2 млн. долларов.

Доходы от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" за 7 месяцев этого года составили 252,725 млн. долларов, что превосходит аналогичный показатель прошлого года в 4,4 раза.