Беларусь запустила грузоперевозки скорыми поездами в Азербайджан

"Белорусская железная дорога" (БЖД) в рамках развития транспортного коридора "Север-Юг" приступила совместно с ОАО "РЖД" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" к перевозкам грузов скорыми поездами из Беларуси в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба БЖД, передает Day.Az со ссылкой на белорусские СМИ.

"В рамках развития коридора "Север-Юг" БЖД совместно с РЖД и "Азербайджанскими железными дорогами" запущен новый проект - курсирование скорого поезда по маршруту Беларусь - Россия - Азербайджан. Данный проект позволяет в кратчайшие сроки (семь суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с конца июля уже произведена отправка первых трех поездов, груженых лесопродукцией, со станции Орша-Западная (Беларусь) до станции Абшерон (Азербайджан).

"Сегодня услуга по перевозке грузов железнодорожным транспортом является наиболее востребованной и конкурентоспособной. Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации продукции на экспорт", - говорится в сообщении.