Западные Балканы - новая возможность для расширения поставок азербайджанского газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Западные Балканы представляют собой новую возможность для расширения интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"Честно говоря, мы начали реализовывать проект IGB несколько лет назад в совершенно другой реальности. Уже тогда мы были уверены, что рынок будет очень заинтересован в этом проекте и польза от него в регионе будет велика. Но сегодня, когда мы так близки к коммерческому запуску, актуальность этого проекта выходит за национальные рамки. Теперь речь идет не только об обеспечении диверсификации регулярных поставок в Болгарию и Грецию, но и о поставках для всего региона Юго-Восточной Европы. Западные Балканы - это совершенно новая возможность для IGB, и после повышения мощностей до пяти миллиардов кубометров в год мы сможем также осуществлять поставки в Молдову и Украину. Этот проект станет одним из первых огромных шагов на пути к более сильной и объединенной Европе в свете этих новых реалий", - сказала Георгиева.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Ввод IGB в коммерческую эксплуатацию ожидается к концу августа этого года.