Болгария оказывает полную поддержку проекту по транзиту азербайджанского газа

Болгарское государство оказывает полную поддержку застройщику в завершении проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария.

Как передает Day.Az со ссылкой на ВТА, об этом заявил вице-премьер по экономическим вопросам и министр транспорта и связей Христо Алексиев после осмотра с министром регионального развития и благоустройства Иваном Шишковым трассы на болгарском участке межсистемного газового соединения Греция-Болгария.

"Государство мобилизуется перед началом отопительного сезона и поможет подрядчику завершить проект", - сказал Алексиев.

Вице-премьер отметил, что будут предприняты усилия, чтобы интерконнектор был готов к отопительному сезону.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.