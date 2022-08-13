Basqal Resort & Spa – в Азербайджане открывается уникальное место для семейного отдыха

12 августа 2022, Азербайджан - Новый роскошный семейный курортный отель Basqal Resort & Spa открывает двери в Басгале, в Азербайджане.

Расположенный в горном Исмаиллинском районе и окружённый живописными горами и долинами, Basqal Resort & Spa - идеальный курортный отель для семей с детьми всех возрастов. Basqal Resort & Spa предлагает 179 комфортных номеров и люксов, а также три отдельных коттеджа с тремя спальнями для семейного отдыха и один коттедж VIP-класса с частным бассейном под открытым небом.

Гости могут насладиться современным и элегантным рестораном SEDEF, в котором подаются вкуснейшие блюда международной и местной кухонь. MUCRU LOBBY LOUNGE предлагает расслабиться за стаканом традиционного азербайджанского чая с видом на горы и живописные поля. В VITAMIN BAR-е можно вкусно перекусить в то время, как вы проводите день у прохладного бассейна. PALID CAFÉ - это уникальное место, где можно воссоединиться с семьёй и друзьями в уютных беседках, окруженных природным лесом, а ресторан RAST предлагает погрузиться в уникальную атмосферу, любуясь потрясающими видами и наслаждаясь великолепными блюдами Азербайджанской кухни. KIDS CLUB - идеальное место для путешественников всех возрастов. Здесь находятся игровые площадки как на свежем воздухе, так и в помещении, где профессиональная команда аниматоров будет занимать детей весь день. В LIMON CAFE представлен выбор свежих и вкусных блюд для маленьких гостей. ECAZ - это уникальный зал, где по утрам вас ждут завтраки с большим разнообразием свежей выпечки, деликатесными нарезками и горячими блюдами местной и международной кухни. Данный ресторан также предназначен служить залом для торжеств, вмещающим в себя до 500 гостей в банкетном стиле, и прекрасно подходящий для проведения свадеб и светских мероприятий. Наступление сумерек - это время побаловать себя авторскими коктейлями мирового уровня от виртуозных бар тендеров и вкуснейшими закусками в уникальной обстановке HAZE Club & Karaoke Lounge.

Устройте себе расслабляющий и омолаживающий ретрит в NIYAL SPA. Восстановите свой разум и тело с помощью широкого выбора процедур по уходу за кожей лица и тела. Niyal Spa занимает обширную площадь и предлагает 4 процедурные комнаты, процедурную для пар, 2 турецкие бани, 2 финские сауны, 2 парные, зону для расслабления, VIP зону, где имеются индивидуальные паровые комнаты, турецкий хамам и освежающий бассейн, джакузи и закрытый плавательный бассейн с летней террасой.

В Basqal Resort & Spa имеется конференц-зал для проведения семинаров, в котором могут поместиться до 120 делегатов. В летние месяцы отель предлагает несравненную летнюю террасу для мероприятий и коктейльных приёмов на открытом воздухе.

Для гостей, предпочитающих активный отдых, стремящихся воссоединиться с природой и дать волю тяге к приключениям, предоставлен выбор из множества пеших маршрутов и живописных беговых и велосипедных маршрутов по захватывающим местам Исмаиллинского района.

Басгал - новый пункт назначения для тех, кто любит сочетать выезд на природу c семейным отдыхом. Природный ландшафт Basqal Resort & Spa и его восстановительная энергия перекликаются с дизайном и архитектурой отеля. Откройте для себя незабываемый отдых в семейном кругу в Basqal Resort & Spa. Насладитесь инновационными ресторанными концепциями, авторскими блюдами и исключительными впечатлениями.

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