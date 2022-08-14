Самолет Баку-Москва вернулся в аэропорт
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Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Как передает  Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Самолет успешно приземлился в Международном Аэропорту Гейдар Алиев в 08:08.

Пассажиры отправятся в Москву другим самолетом.