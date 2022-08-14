https://news.day.az/economy/1486994.html Самолет Баку-Москва вернулся в аэропорт - ПРИЧИНА
Самолет Баку-Москва вернулся в аэропорт - ПРИЧИНА
Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Самолет успешно приземлился в Международном Аэропорту Гейдар Алиев в 08:08.
Пассажиры отправятся в Москву другим самолетом.
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