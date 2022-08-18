В рамках БТК подписано соглашение об упрощении таможенных процедур

8 августа состоялось заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании было подписано "Соглашение между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции об обмене первичной информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс".

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