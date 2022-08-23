С сегодняшнего дня клиенты Rabitabank смогут воспользоваться бесконтактным способом оплаты - сервисом Google Pay для платежей с любой пластиковой картой банка.

ОАО "Rabitabank", всего несколько месяцев объявивший об активации способа оплаты Apple Pay для своих клиентов, на этот раз обрадовал клиентов банка, являющихся владельцами Android-смартфонов. Теперь оплата с физической картой осталась в прошлом! Клиенты банка смогут воспользоваться преимуществами бесконтактной оплаты с помощью мобильного устройства.

Безопасность и конфиденциальность - основные преимущества Google Pay. Все операции, выполняемые посредством этого сервиса, находятся под надежной защитой, так как пользователь должен подтвердить транзакцию с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Поднесите смартфон к POS-терминалу, знак подтверждения транзакции указывает на успешное осуществление оплаты. Для подключения к Google Pay скачайте на смартфон приложение Google Wallet, далее нажмите знак + (плюс), добавьте кредитную или дебетовую карту Rabitabank, следуя инструкциям.

Наряду с этим, с помощью Google Pay клиенты могут удобно совершать мгновенные покупки в приложениях, скачанных на умные часы Wear OS, или на веб-сайтах. Таким образом, клиенты не теряют время на регистрацию и заполнение информационных форм.

Отметим, что для использования Google Wallet достаточно обновить версию Android до 6.0 и более поздней версии.

Клиенты, присоединившиеся к Google Pay как и раньше смогут воспользоваться кэшбэками и бонусами, предлагаемыми держателям карт Rabitabank.

К услугам клиентов ОАО "Rabitabank" 27 пунктов обслуживания и 74 ATM в 16-ти регионах Азербайджана и городе Баку, приложение Rabita Mobile, платформа интернет-банкинга и чатбот RabitaBot, Центр вызовов 113.