В банке АВВ стартовала новая кампания, отражающая преимущества платежной системы Google Pay, которая сегодня была представлена ​​в нашей стране. Клиенты, совершившие не менее 5 платежей на сумму, минимум, 10 манатов платежными картами АВВ посредством мобильных устройств, поддерживающих систему Google Pay, получат кешбэк в размере 15 манатов.

Кампания продлится до 15 октября 2022 года и будет применяется к оплатам, совершенным Mastercard и Visa картами АВВ. Первые 10 000 клиентов, выполнивших эти условия, будут считаться победителями. Кампания распространяется только на оплаты, совершенные посредством электронной коммерции и через POS-терминалы торговых и обслуживающих точек. Следует также отметить, что каждый клиент может получить кешбэк в размере 15 манатов только один раз за период кампании.

Google Pay - удобное и безопасное платежное решение, позволяющее пользователям совершать бесконтактные оплаты со всеми устройствами, поддерживающими систему Android. Пользователь может просто поднести свой мобильный телефон к POS-терминалу и мгновенно совершить оплату. Инновационные технологии Google обеспечивают высочайший уровень безопасности всех транзакций. Подробнее о кампании можно узнать на странице сайта.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.