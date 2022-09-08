Успешно завершены проекты техпомощи ТуранБанк с ЕБРР, реализованные при поддержке ЕС и Турции

Успешно завершены проекты, реализованные в рамках "Программы технического сотрудничества по усилению потенциала финансовых посредников" между сотрудничающим с престижными международными финансовыми институтами ОАО ТуранБанк и Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD). Упомянутый проект реализован при поддержке Фонда инициативы Европейского Союза EU4Business, Министерства казначейства и финансов Турции.

7 сентября Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) провел заключительное мероприятие, посвященное результатам этих проектов, в отеле "Four Seasons". На мероприятии было отмечено успешное завершение программы поддержки повышения потенциала финансовых институтов Азербайджана, и сотрудникам банка, активно участвовавшим в проекте, были вручены сертификаты и сделано фото на память.

В рамках упомянутого проекта технической помощи TуранБанк сотрудничал по увеличению потенциала финансирования модулей Риск, Комплаенс и Микро-, Малых и Средних Предпринимателей. Проект, выполненный в рамках модулей "Риск" и "Комплаенс", охватывал направления эффективного управления мероприятиями по управлению рисками в Банке, адаптации комплаенс-процедур к международным стандартам, совершенствования организационной структуры. Проект был успешно реализован престижной международной консалтинговой организацией TA Consult Partners. Основной целью проекта, который охватывает направление повышения финансового потенциала субъектов Микро-, Малых и Средних Предпринимателей, было усиление кредитного потенциала TуранБанк, совершенствование организационной структуры, подготовка маркетинговой стратегии финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. Проект был успешно реализован престижной консалтинговой компанией Business & Finance Consulting GMBH BFC.

TуранБанк, придающий особое значение сотрудничеству с зарубежными финансовыми институтами, продолжит сотрудничество как с Европейским Банком Реконструкции и Развития, так и с другими финансовыми институтами по потенциальным бизнес-проектам.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт TуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).