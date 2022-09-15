Азербайджан добился больших успехов в развитии "Срединного коридора".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал директор института ЦАРЭС Сайед Шакила Шах в ходе 6-го форума развития аналитических центров ЦАРЭС на тему "Перекалибровка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики".



"ЦАРЭС стремится развивать экономики в регионе. Азербайджан является очень важным партнером в рамках нашей программы развития. Имея стратегическую географическую позицию, Азербайджан является мостом, соединяющим Европу с Азией", - сказал он.

Директор института отметил, что на фоне нарушений транспортных и логистических маршрутов большую роль играет так называемый "Срединный коридор".

По его словам, Азербайджан значительно преуспел в развитии и инвестировании в этот транспортный маршрут. На фоне нарушений поставок "Срединный коридор" смог взять на себя дополнительные объемы грузов.

"Политика, которую проводит Азербайджан, идет на пользу не только самой стране, но и всему региону", - заключил Сайед Шакила Шах.