https://news.day.az/economy/1496788.html В Бакинский порт прибыло казахстанское судно
В Бакинский порт прибыло казахстанское судно
В Бакинском порту идет разгрузка казахстанского судна.
Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на порт, это прибывшее из казахстанского порта Актау судно "Барыс", загруженное 151 контейнером.
Отметим, что длина контейнеровоза составляет 113 метров, ширина - 21, а вместимость - 165 TEU.
Напомним, что судно "Барыс" принадлежит морской флотилии Казахстана - ТОО "НМСК Казмортрансфлот".
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