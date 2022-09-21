Агентство инноваций и цифрового развития объявляет конкурс IDDA AWARDS

Состоится церемония награждения в 9-ти номинациях, где будут отмечены активные игроки, вносящие вклад в развитие инновационной экосистемы Азербайджана.

Сообщаем, что Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта объявляет конкурс IDDA Awards с целью поощрения потенциальных игроков, вносящих важный вклад в развитие национальной инновационной экосистемы.

Основная цель конкурса - выявление наиболее перспективных инноваторов экосистемы, представление их широкой публике и повышение интереса к сфере инноваций.

Процесс регистрации на конкурс IDDA Awards начнется с 21 сентября 2022 года. Физические лица или предприятия, желающие ознакомиться с условиями конкурса и выдвинуть свои кандидатуры в соответствующих номинациях, могут зарегистрироваться на сайте awards.idda.az.

Руководитель отдела построения инновационной экосистемы Агентства - Лейла Гаджиева, заявила следующее:

"Впервые в истории страны в выявлении активных игроков инновационной экосистемы будет использовано как публичное голосование, так и решение жюри. Я уверена, что благодаря конкурсу IDDA Awards, который в будущем будет носить систематический характер, мы сможем выявить сотни локомотивов, способствующих развитию экосистемы, и обеспечить конструктивное взаимодействие между ними".

Отметим, что награждение IDDA Awards будет проводиться в следующих 9 номинациях:

"Стартап года"

"Предприниматель года в сфере ИКТ"

"Открытие года"

"Локомотив экосистемы"

"Экосистемный игрок года"

"Цифровизация года"

"Технологические СМИ года"

"Инвестор года"

"Сила навыков года"

Церемония награждения состоится 2 декабря 2022 года в рамках Innovation Summit, организованного ООО "Паша Холдинг", являющегося официальным партнером Агентства инноваций и цифрового развития.