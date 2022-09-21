Агентство инноваций и цифрового развития объявляет конкурс IDDA AWARDS
Состоится церемония награждения в 9-ти номинациях, где будут отмечены активные игроки, вносящие вклад в развитие инновационной экосистемы Азербайджана.
Сообщаем, что Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта объявляет конкурс IDDA Awards с целью поощрения потенциальных игроков, вносящих важный вклад в развитие национальной инновационной экосистемы.
Основная цель конкурса - выявление наиболее перспективных инноваторов экосистемы, представление их широкой публике и повышение интереса к сфере инноваций.
Процесс регистрации на конкурс IDDA Awards начнется с 21 сентября 2022 года. Физические лица или предприятия, желающие ознакомиться с условиями конкурса и выдвинуть свои кандидатуры в соответствующих номинациях, могут зарегистрироваться на сайте awards.idda.az.
Руководитель отдела построения инновационной экосистемы Агентства - Лейла Гаджиева, заявила следующее:
"Впервые в истории страны в выявлении активных игроков инновационной экосистемы будет использовано как публичное голосование, так и решение жюри. Я уверена, что благодаря конкурсу IDDA Awards, который в будущем будет носить систематический характер, мы сможем выявить сотни локомотивов, способствующих развитию экосистемы, и обеспечить конструктивное взаимодействие между ними".
Отметим, что награждение IDDA Awards будет проводиться в следующих 9 номинациях:
"Стартап года"
"Предприниматель года в сфере ИКТ"
"Открытие года"
"Локомотив экосистемы"
"Экосистемный игрок года"
"Цифровизация года"
"Технологические СМИ года"
"Инвестор года"
"Сила навыков года"
Церемония награждения состоится 2 декабря 2022 года в рамках Innovation Summit, организованного ООО "Паша Холдинг", являющегося официальным партнером Агентства инноваций и цифрового развития.
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