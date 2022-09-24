https://news.day.az/economy/1498053.html К сведению желающих купить льготное жилье в Баку
К сведению желающих купить льготное жилье в Баку
Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана начат процесс онлайн-продажи льготных квартир во втором жилом комплексе Ясамальского района города Баку.
Как сообщает Day.Az, в общей сложности на продажу выставлены 815 квартир в 18 зданиях.
Для покупки квартир созданы 27 778 электронных кабинетов.
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