К сведению желающих купить льготное жилье в Баку
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Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана начат процесс онлайн-продажи льготных квартир во втором жилом комплексе Ясамальского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, в общей сложности на продажу выставлены 815 квартир в 18 зданиях.

Для покупки квартир созданы 27 778 электронных кабинетов.