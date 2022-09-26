Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Томская область РФ направит в Азербайджан бизнес-миссию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, томские компании намерены с 26 по 28 сентября презентовать свои разработки в ходе бизнес-миссии в Баку.

"Малые и средние предприятия представят медицинское оборудование, продукцию лесопереработки, оборудование и материалы для водоочистки, эко-ветпрепараты и удобрения", - говорится в сообщении.

Делегация из Томска проведет встречи в торговом представительстве России в Азербайджане и представительстве Российского экспортного центра.

"Также запланированы b2b-переговоры с азербайджанскими компаниями и посещение профильных предприятий", - говорится в сообщении.

Отметим, что бизнес-миссию организует Центр поддержки экспорта Томской области при содействии областного департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности, минэкономразвития России и Российского экспортного центра в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".