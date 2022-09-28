Азербайджан сможет покрывать до половины местных потребностей в пшенице

Ежегодная потребность Азербайджана в пшенице составляет порядка 1,2 миллиона тонн.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Амир Мамедов.

По его словам, местное производство пшеницы покрывает порядка 25 процентов потребностей страны.

"Ежегодно мы импортируем 1-1,1 миллиона тонн пшеницы. Мы считаем, что после того, как в Карабахе начнется производство пшеницы, местное производство сможет покрывать до половины потребностей в ней, и сократится импорт", - добавил Мамедов.